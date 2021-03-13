Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Torunum benden süt istedi alamadım" diyen emekli Yıldız Bacıoğlu'nu hedef aldı

13 Mart 2021 Cumartesi, 14:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen Çarşamba günü, emekliler ve hak sahipleriyle birlikte CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, iki çocuğunun da işsiz olduğunu ve geçinemediğini belirterek "Ben bir anneyim. 19 yıldır yeter artık canımıza tak etti. Ben bu kışı battaniye altında geçirdim çocuklarımla. Torunum dün benden süt istedi alamadım. Bir anne olarak utanıyorum çocuklarımdan. Yeter artık Tayyip, duy sesimi." dedi.

Balcıoğlu’nun sözlerinin gündem olmasının ardından hükümete yakın medyada, Bacıoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı içki içerken çekilen bir fotoğrafı yayımladı. Yıldız Bacıoğlu’nun fotoğrafı hakkında çok sayıda haber yapıldı.

AHMET HAKAN: RAKI SOFRALARI, VİSKİLER FALAN…

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, “Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi… Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

Ve dün...

Yıldız Teyze’nin fotoğrafları düşüyor sosyal medyaya...

Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz.

Rakı sofraları, viskiler falan...

‘CHP yönetiminin beceriksizliği' denilen şeyin zirvesidir bu.

Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum.”

Ahmet Hakan'ın ayrıntısı hakkında bilgisi olmadığı bir fotoğraf üzerinden, Bacıoğlu’nu ve CHP’yi hedef alması büyük tepki çekti.