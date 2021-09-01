Hüseyin Amir-Abdullahyan, ‘Paris beni davet etti’
İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini Paris’e davet ettiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre Abdullahyan, geçen cumartesi günü Irak’ın başkenti Bağdat’taki bölgesel zirve sırasında yaptığı görüşmede Macron’un kendisine “Paris’i ziyaretinizle çok ilgileniyoruz” dediğini belirtti.
“Fransızlar Irak zirvesini İran’a yaklaşma fırsatı olarak gördüler” diyen İranlı Bakan, “iki kez yanıma gelen Macron, Fransa Dışişleri Bakanı’nı aradı ve ona beni Paris’e davet ettiğini söyledi” dedi. Öte yandan AFP’ye göre Amir-Abdullahyan, Bağdat zirvesinde, protokol sırasında bakanların yer aldığı ikinci sıra yerine liderlerin yanında durduğu için eleştirildi. Bakan bu eleştirilere “İran İslam Cumhuriyeti ve temsilcisinin gerçek yeri nereyse orada durdum” dedi.
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