İran'daki cezaevi skandalının ardından resmi açıklama
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne yönelik siber saldırı neticesinde hapishanede darbedilen mahkumların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi özür diledi.
"Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar grubu, Tahran'ın işkence iddialarıyla ünlü Evin Cezaevi'nin güvenlik kameralarına yönelik siber saldırı düzenlediğini duyurdu.
Siber korsanlar, cezaevinin güvenlik sistemlerine saldırı neticesinde elde edildiği iddia edilen ve görevlilerin mahkumlara darp ve şiddet uyguladığını ortaya çıkaran pek çok görüntüyü sosyal medyadan servis etti.
Mahkumlara yönelik şiddet görüntüleri ülkede tepki toplarken İran Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi, yaşananların sorumluluğunu kabul ederek özür diledi.
Hac Muhammedi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu kabul edilemez davranışların sorumluluğunu kabul ediyorum. Bu tür trajik hadiselerin tekrar etmemesi için çaba gösterileceğini ve sorumlulara karşı ciddi adımlar atılacağına dair söz veriyorum. Allah'tan, liderden (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), milletimizden ve bu hataların etkisinde elbette ki çabaları göz ardı edilemeyecek olan onurlu gardiyanlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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