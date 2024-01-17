Husiler, Kızıldeniz'de bir Yunan gemisini vurdu

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:30

Güncelleme: 17.01.2024 - 07:28

Getty Images Fotoğraf: Arşiv

Husi güçleri, Kızıldeniz’de Yemen açıklarında bir Yunan gemisini vurduklarını açıkladı.

Zografia isimli dökme yük gemisi Vietnam’dan İsrail’e doğru yol alıyordu. Geminin küçük bir hasar aldığı belirtildi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Salı günü yaptığı açıklamada Zografia'nın donanma füzeleri tarafından hedef alındığını söyledi.

Malta bandıralı 24 mürettebata sahip Yunan gemisi vurulduğunda boştu. Olayda ölü ya da yaralı olduğuna dair bir bilgi yok.

Kasım ayında ticari gemilere saldırmaya başlayan grup, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşılık verdiklerini söylüyor.

Husiler, İsrail'e ait, İsrail tarafından işletilen ya da İsrail limanlarına giden gemilere saldırdıklarını söylüyor. Ancak hedef alınan gemilerin çoğunun İsrail ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz’den geçen gemilere yönelik saldırılarının ardından 11 Ocak’ta onlarca Husi hedefine yönelik hava saldırıları düzenledi.

ABD, Yemen’de Husiler tarafından kontrol edilen bölgedeki hedefleri vurmaya devam etti.

Amerikan CBS kanalına konuşan bir ABD’li yetkili, Husilere ait fırlatılmaya hazır dört gemisavar balistik füzenin imha edildiğini söyledi.

ABD tarafından Salı günü yapılan açıklamada, beş gün önce gerçekleştirilen bir operasyonda Husilere gönderilmiş bazı İran silahlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Yelkenli bir gemide ele geçirilen mühimmatlar arasında savaş başlıkları ve güdüm sistemleri de dahil olmak üzere balistik ve seyir füzeleri için bileşenler yer aldı. Yine operasyonda hava savunma teçhizatına ait parçalar da ele geçirildi.

ABD ordusu, yapılan ilk analizlerde Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarında benzer türden silahlar kullanıldığına dair emareler olduğunu söyledi. Açıklamada, ayrıca operasyon sırasında denize düşerek kaybolan iki Deniz Piyadesini arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İran, Husilerin füze kabiliyetinin arkasında kendilerinin olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nu Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e bağlıyor. Ancak Husi saldırıları nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi Avrupa'ya ulaşmak için Ümit Burnu'nu dolaşacaklarını duyurdu.

Wall Street Journal'in aktardığına göre İngiliz petrol devi Shell Salı günü Kızıldeniz üzerinden yaptığı tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

BBC

Öte yandan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Orta Doğu’da gerilimi azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu’nda konuşan Sullivan, bölgesel bir çatışma arayışında olmadıklarını dile getirdi ve şöyle konuştu:

“Bundan çok uzağız. İstikrarlı caydırıcılık ve kararlı diplomasiyle çatışmanın yayılmasını durdurmaya ve gerilimi azaltacak koşulları yaratmaya çalışıyoruz."

Sullivan, “bunun İran’a ve destekledikleri militanlara bağlı olduğunu” da sözlerine ekledi.

ABD, Pazar günü Husilerin kontrolündeki bölgeden Amerikan savaş gemilerinden birine atılan bir füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Bir gün sonra ise Husiler Aden Körfezi'nde Amerikan bir bir kargo gemisine balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.