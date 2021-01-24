Huysuz ihtiyara yün eldiven sempatisi

24 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Sosyal medyanın bütün dünyada yaygınlaşmasıyla ana akım dışında kalan eserlere de keşfedilme şansı doğdu. Örneğin Alman göçmeni gençlerden oluşan “Altın Gün” grubu, Spotify sayesinde Amerika’nın ev partilerinde sık çalınmaya başladı; veya koro halinde söylenen denizci şarkıları sanatçıların TikTok’a konulan videonun üzerine kendi yorumlarını eklemesiyle önce düete, sonra yüzlerce sesli bir koroya dönüştü.

“Meme” kültürünün yayılmasıyla ise mizah küreselleşmeye ve herkes tarafından erişilebilir olmaya başladı. “Meme”, o sırada dünyada gündemde olan herhangi bir alt kültüre, olguya, esere vb. nükte yapan, genellikle güldürü amaçlı, sıradan insanların ürettiği paylaşımlar. Bu “meme”ler popülerlik kazandıkça özellikle gençler, trendin bir parçası olmak için kendi yaratıcılıklarını kullanarak bir içerik oluşturuyor ve bu sayede bir yandan eğlenirken bir yandan yaratıcılıklarını ve tekniklerini geliştiriyor.

Bu meme’lerin büyük bir hızla yayılan son örneği ise “Oturan Bernie Sanders”. ABD Vermont Senatörü olan Bernie’nin son seçilen ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlama töreninde çekilen “üşüyen huysuz ihtiyar” fotoğrafı neredeyse her arka plana uyuyor. Monet tablolarından ikonik fotoğraf karelerine ve dizi sahnelerine kadar birçok yere eklenen Sanders gençlerin ilgisini çektiğini için çok memnun olduğunu söylüyor. Törene ünlü modacıların çarpıcı mantoları ve aynı renk eldivenleri ile katılan kadınlardan çok Bernie’nin yün eldivenlerinin ilgi çekmesi ise günümüzün bir gerçeği! Sanders, fotoğrafının en çok ilgi çeken öğesi olan eldivenlerinin kendi vilayeti olan Vermont’ta bir ilkokul öğretmeni tarafından elle yapıldığını ve fotoğrafın viral olmasından sonra öğretmenin kendisine gösterilen ilgiden bunaldığını ekliyor.