Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle devam eden protestolar, Tahran'a sıçradı

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

BBC’nin haberine göre, ülkenin başkenti Tahran’a ulaşan su ve elektrik kesintilerine karşı eylemlerde ülkenin dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar atıldı.

İranlı yetkililer, sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığı belirtilen Huzistan’daki gösterilerde şu ana kadar 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yetkililer göstericilerin provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. İnsan hakları aktivistleri ise güvenlik güçlerinin en az 9 göstericiyi öldürdüğünü iddia ediyor. Hamaney geçen hafta yaptığı açıklamada, su krizinin çözülmesi gerektiğini ve protestolar nedeniyle halkın suçlanamayacağını belirtirken eylemcilere düşmana malzeme vermeme çağrısında da bulunmuştu. Ülkede internet kesintileri yaşandığı haberleri de gündeme yansımıştı.

