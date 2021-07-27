Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle devam eden protestolar, Tahran'a sıçradı
İran’ın Huzistan eyaletinde, 15 Temmuz’da su sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar yayılıyor.
BBC’nin haberine göre, ülkenin başkenti Tahran’a ulaşan su ve elektrik kesintilerine karşı eylemlerde ülkenin dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar atıldı.
İranlı yetkililer, sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığı belirtilen Huzistan’daki gösterilerde şu ana kadar 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yetkililer göstericilerin provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. İnsan hakları aktivistleri ise güvenlik güçlerinin en az 9 göstericiyi öldürdüğünü iddia ediyor. Hamaney geçen hafta yaptığı açıklamada, su krizinin çözülmesi gerektiğini ve protestolar nedeniyle halkın suçlanamayacağını belirtirken eylemcilere düşmana malzeme vermeme çağrısında da bulunmuştu. Ülkede internet kesintileri yaşandığı haberleri de gündeme yansımıştı.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı