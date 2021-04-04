Hyundai: Sürücüsüz taksiler 2023 yılında gelecek

04 Nisan 2021 Pazar, 17:19

4 milyar dolarlık girişim Aptiv ile Hyundai, yeni otonom araç hizmeti projesi için Hyundai Ioniq 5'in kullanılmasına karar verdi. Tamamen elektrikli olan Ioniq 5'ın bu proje için seçilmesinin nedeni ise "Taşımacılığın en dönüştürücü iki teknolojisi elektrikli ve otonom teknolojisinin birleşimi" olması olarak gösterildi.

2023 yılından itibaren elektrikli ve otonom Ioniq 5 modelleri robot taksi olarak hizmet vermeye başlayacak. Araçlarda kullanılacak olan tamamen otonom sürüş sistemi ise Motional'ın sürücüsüz sistemi olacak.

ROBOT TAKSİLER LYFT'TEN KİRALANACAK

Webtekno'da yer alan habere göre, yeni robot taksilerin Lyft uygulaması üzerinden çağrılabilecek. Proje kapsamında modifiye edilecek olan Ioniq 5 modelleri Seviye 4 otonom sürüş için gerekli yazılım ve donanımla hazırlanacak. Bu amaçla araca yüklenecek teknolojiler arasında lidar, radar, 360 derece görüş sağlayan kameralar gibi ekipmanlar yer alıyor.

Basın açıklamasında proje kapsamında kaç adet Ioniq 5'ın modifiye edileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Keza robot taksilerin hangi şehirlerde hizmet vereceği bilgisi de şu anda açıklanmamış olan bilgiler arasında yer alıyor. Motional, modifiye edilmiş Chrysler Pacifica minivanlardan oluşan bir filoyu Las Vegas'ta test ediyor.

Motional ismi altındaki ilk robot taksiler olacak olan Ioniq 5'ların kendilerini bu görevde kanıtlaması gerekecek. Öte yandan araçların fabrika çıkışında tek şarjla 482 kilometre yol yapabiliyor olması bu işin altından kalkabileceklerini gösteriyor.