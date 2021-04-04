Hyundai: Sürücüsüz taksiler 2023 yılında gelecek
Uzak doğulu otomotiv devi Hyundai, sürücüsüz taksilerin yakında yılında yollarda olacağını belirtti.
4 milyar dolarlık girişim Aptiv ile Hyundai, yeni otonom araç hizmeti projesi için Hyundai Ioniq 5'in kullanılmasına karar verdi. Tamamen elektrikli olan Ioniq 5'ın bu proje için seçilmesinin nedeni ise "Taşımacılığın en dönüştürücü iki teknolojisi elektrikli ve otonom teknolojisinin birleşimi" olması olarak gösterildi.
2023 yılından itibaren elektrikli ve otonom Ioniq 5 modelleri robot taksi olarak hizmet vermeye başlayacak. Araçlarda kullanılacak olan tamamen otonom sürüş sistemi ise Motional'ın sürücüsüz sistemi olacak.
ROBOT TAKSİLER LYFT'TEN KİRALANACAK
Webtekno'da yer alan habere göre, yeni robot taksilerin Lyft uygulaması üzerinden çağrılabilecek. Proje kapsamında modifiye edilecek olan Ioniq 5 modelleri Seviye 4 otonom sürüş için gerekli yazılım ve donanımla hazırlanacak. Bu amaçla araca yüklenecek teknolojiler arasında lidar, radar, 360 derece görüş sağlayan kameralar gibi ekipmanlar yer alıyor.
Basın açıklamasında proje kapsamında kaç adet Ioniq 5'ın modifiye edileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Keza robot taksilerin hangi şehirlerde hizmet vereceği bilgisi de şu anda açıklanmamış olan bilgiler arasında yer alıyor. Motional, modifiye edilmiş Chrysler Pacifica minivanlardan oluşan bir filoyu Las Vegas'ta test ediyor.
Motional ismi altındaki ilk robot taksiler olacak olan Ioniq 5'ların kendilerini bu görevde kanıtlaması gerekecek. Öte yandan araçların fabrika çıkışında tek şarjla 482 kilometre yol yapabiliyor olması bu işin altından kalkabileceklerini gösteriyor.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Kaygı verici
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Erdoğan'ı ikna etmişler!
- Sivil darbecilere mahsus özellik
- Ortağa ekonomi eleştirileri
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?