I ME CE’den yeni sergi: DISKO-19

15 Eylül 2020 Salı, 16:17

I ME CE ve sanatçılar Elçin Arpaçay, Merve Heper ve Emine Sandal tarafından karantinanın her yönden kısıtlayıcı etkisiyle baş etmek üzere gelecek günleri bir mizansen çerçevesinde hayal edebilmek adına kurgulanan "DISKO-19", üç aylık çalışma sürecinin ardından sanatçıların bireysel figür ve manzara çalışmalarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluştu.

Illüstrasyon, kolaj, çizim gibi yöntemlerin birarada olduğu "DİSKO-19", dijital bir tuvalde ışıklı kutu (lightbox) yöntemiyle 150x200 boyutunda Passage Petits Champs merdivenlerinde sergileniyor.

10 Eylül'de ziyarete açılan sergi, 30 Eylül'e kadar görülebilir.