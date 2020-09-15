I ME CE’den yeni sergi: DISKO-19
Sanat oluşumu I ME CE, pandemi sürecinde çalıştığı üç sanatçının farklı üsluplarını aynı görsel üzerinde buluşturduğu "DISKO-19" sergisi 30 Eylül'e kadar Passage Petits Champs merdivenlerinde ziyarete açık olacak.
I ME CE ve sanatçılar Elçin Arpaçay, Merve Heper ve Emine Sandal tarafından karantinanın her yönden kısıtlayıcı etkisiyle baş etmek üzere gelecek günleri bir mizansen çerçevesinde hayal edebilmek adına kurgulanan "DISKO-19", üç aylık çalışma sürecinin ardından sanatçıların bireysel figür ve manzara çalışmalarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluştu.
Illüstrasyon, kolaj, çizim gibi yöntemlerin birarada olduğu "DİSKO-19", dijital bir tuvalde ışıklı kutu (lightbox) yöntemiyle 150x200 boyutunda Passage Petits Champs merdivenlerinde sergileniyor.
10 Eylül'de ziyarete açılan sergi, 30 Eylül'e kadar görülebilir.
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