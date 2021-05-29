I ME CE’nin son sergisi LÜTFÜ için düzenlendi

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Gençler bir âlem: Kurucu direktörleri Mina Gürsel ve Esra Önel olan I ME CE, seramik sanatçısı LÜTFÜ’ye (94) bir sergi düzenlemiş. Pera Müzesi’nin hemen yanında Tabanlıoğlu Mimarlık’ın hemen içinde, gidip gezdim. Büyükçe bir oda, yerler sarı mutfak bezi kaplı. Bastıkça ayağınızın altında çatır çutur bir şeyler kırılıyor. Solda yüksekçe bir yerde seramikten yapılmış bir sarı ördek duruyor. Sarı ördek çok önemli. Konu mankeni değil, başrolde! Sarı ördek, ne hatırlatıyor size? Küçük plastik bir sarı ördek? Çocukluğunuza gidip hatırlamaya çalışın. Küçük plastik bir sarı ördeğiniz var mıydı? Banyo küvetinizin içinde sizinle birlikte suyun içinde, gözünüzdeki sabunu unutturan? LÜTFÜ hiç unutmamış sanki o sarı ördeği. Ördek, oyun oynamak istiyor. Ama evdekiler mızıkçı. Evde küvet de yok. Kimse oynamıyor onunla. “Mızıkçısın Sen” serginin adı oradan geliyor! Sarı ördek çok kızıyor, o kadar çok kızıyor ki onunla oyun oynamayan evdeki herkesi öldürüyor! Ortadaki yemek masasının üzerindeki tabaklarda her birinin kafası duruyor. Bunların hepsi tabii ki birer sanat eseri. Ecem Arslanay’ın açıklaması felsefi: “Plastikten seramiğe dönüşmüş sarı ördek nesnelere atfettiğimiz sınıfsal özellikler tartışılırken kimlik, tanımlamanın dışına çıkma isteği ve bu istekle baş etme çabası sanatçının doğduğu ve büyüdüğü ev bağlamında hikâyeleşiyor.”

LÜTFÜ’NÜN İLK SERGİSİ DEĞİL

Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu, “Kişisel Bellekten İmgelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü” üzerine yüksek lisans yapan LÜTFÜ ile tanışıyorum, ortadaki kaosun, küçük sarı ördeğin herkesi katletmesinin sınıfsal özelliklerini boş verip soruyorum: “Bırak şimdi sarı ördeği de sen kime kızdın?” Duvardaki sarı mutfak bezlerinin üzerinde sarı ördeğin öldürdüğü aile fertleri yan yana dizilmiş: Mustafa Amcamın oğlu Mustafa! Hacı Anne, Hacı Baba, “Seni Gebertirim” muhtemelen söyledikleri... Osman’la Hayriye’yi sevişirken görmüşler! LÜTFÜ, mahcup gülümseyerek “Doğru bildiniz!” diyor, kim mızıkçı, LÜTFÜ mü? Sergiyi anlamayı gezene bırakıyor LÜTFÜ. Ben de keşke oğlumla gelseydim diyorum, o psikolog olarak daha iyi çözümlerdi belki. Seni küçük sarı plastik ördek seni. Bilinçaltında nasıl da yerleşmiş o küçük ördek. Sarı mutfak bezlerinin ve örttükleri kırıkların üzerinden yürüyüp çıkıyorum. LÜTFÜ aylarca uğraşmış burada bu enstalasyon için. Daha önce katıldığı pek çok sergiye oranla burası en özel, en çok emek verdiği olmalı. Gençler çok güzel, çok özel, çok şeker, canavar sarı ördekler yapsalar da!

