İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da coşkuyla kutluyor
İBB, 30 Ağustos’u; bu yıl konserler, söyleşiler, görsel şovlarla festival tadında kutluyor.
Geçen yıl pandemi nedeniyle evlerde kutlanan30 Ağustos Zafer bayramı, İBB tarafından meydanlara kutlanıyor.
İstanbulluları kutlamalara davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “İnancın, beraberliğin, özgürlüğün ve aklın zaferi 30 Ağustos’u hep birlikte coşkuyla kutlayalım” dedi.
İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı'da gerçekleştirdiği dans gösterisi büyük beğeni topladı.
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