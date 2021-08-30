İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da coşkuyla kutluyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:26

Geçen yıl pandemi nedeniyle evlerde kutlanan30 Ağustos Zafer bayramı, İBB tarafından meydanlara kutlanıyor.

İstanbulluları kutlamalara davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “İnancın, beraberliğin, özgürlüğün ve aklın zaferi 30 Ağustos’u hep birlikte coşkuyla kutlayalım” dedi.

İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı'da gerçekleştirdiği dans gösterisi büyük beğeni topladı.







