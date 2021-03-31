İBB, 9 adet Kuranı Kerim sayfaları ve el yazmaları satın aldı

31 Mart 2021 Çarşamba, 21:31

İBB, 2020’de National Gallery’den satın alarak Saraçhane Sergi Salonu’nda gösterimini yaptığı Fatih portresinin ardından manevi değeri çok yüksek eserleri de Türkiye’ye kazandırdı. İngiltere’de bulunan Sotheby’s, "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonuyla 183 parça tarihi eseri satışa sundu. İBB, aralarında el yazması Kuranı Kerim sayfalarının, Mesnevi’nin ve el dokuması halıların bulunduğu parçaları koleksiyonuna kattı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çok değerli bir koleksiyonun ait olduğu topraklara getirdiklerini söyledi. Polat, koleksiyonun İstanbullularla, önce Saraçhane Sergi Salonu’nda sonra da yapımı devam eden Feshane Tasavvuf Müzesi’nde buluşturulacağını aktardı.

“KURANI KERİM’İN ULAŞMASI ÇOK DEĞERLİ”

Müzayedede satın alınan Kuranı Kerim sayfalarının çok nadir bulunan eserler olduğunu kaydeden Polat, “Böylesine eskiye tarihlenen örnekleri çok sınırlı sayıda var. İslamiyet’in hakim olduğu bir coğrafyaya Kuranı Kerim’in ulaşması çok değerli. Özellikle bu döneme ulaşan Kuranı Kerim’ler bazen tek sayfa, bazen tarihi bir yazmanın tek kopyası olarak ulaşabiliyor” dedi.

Doğu toplumlarının yarattığı çok değerli sanatsal, kültürel eserlerin müzayedede yer aldığı bilgisini veren Polat, İstanbul’a kazandırılan eserlerin İstanbul halkı ile buluşturulacağını aktardı. Polat, “Büyük müzelerin koleksiyonlarında olabilecek eserleri kente kazandırdık. Bu parçaları çalışmalarını sürdürdüğümüz Tasavvuf Müzesine kazandırılması çok anlamlı. Bu yeni alımlarla koleksiyonumuz daha da zenginleşti… Bizim için eşsiz eserler” ifadelerini kullandı.

İBB’nin Sotheby's’den satın aldığı koleksiyonda şu eserler yer alıyor:

- 1200 yıllık altın varaklı Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,

- 1100 yıllık Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı,

- Memlüklü Dönemine ait pembe kağıda, muhakkak yazı ile yazılmış Kuran yaprağı,

- 14 yy ortalarında Bağdat’ta yazılmış, döneminin en ünlü hattatlarından Argun El-Kamilî’ye atfedilmiş Kuran’ın bir yaprağı,

- Beş sure içeren çift sayfalı yaprak, Ebu Muhammed “Abdülkayyum ibni Muhammed ibni Keremşah-i Tebrizi” kopyası,

- Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Bahaeddin Veled tarafından yazılan. Mesneviye ait İbtidaname,

- Safevi Döneminde yazılmış dar ve uzun sayfalara yazılmış formda tezhipli dua kitabı,

- İmam Zeynelabidin’e ait duaları içeren Safevi Döneminde İran’da yazılmış 300 yıllık tezhipli yazma,

- Ebru sanatlı kağıt üzerine, içi renkli tezhip bezemeli hat ile yapılmış 19. yy’a tarihlenen hat ile yazılmış bir aslan kompozisyonu,

- 200 yıllık, krem, mavi ve bordo renklerde dokunmuş, nadir bulunan El Dokuması Ladik Seccade,

- Yaklaşık 200 yıllık, fildişi ve bordo ağırlıklı renklerle dokunmuş, el dokuması Milas Halısı.