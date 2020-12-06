İBB açıkladı: Dün bulaşıcı hastalıktan kaç kişi öldü?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün İstanbul'da 200 kişi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle vefat etti.
Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı koronavirüs tablosu verilerine göre; dün Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 196.
İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre ise dün sadece İstanbul'da 200 kişi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na yönelik güvensizlikler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan verilerin Sağlık Bakanlığı verilerini geçmesine ilişkin şunları söylemişti:
“Bizim daha önce de olduğu gibi ölüm belgesi var ve bunda ölüm şekli ile ölüm nedeni var. Ayrıca burada bulaşıcı hastalık bölümü var. Marttan önce bunun pek doldurulmadığını biliyoruz.
Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Covid ise covid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta covid hastası mıdır?”
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