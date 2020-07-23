İBB Ayasofya’daki ilk cuma namazı için önlemler aldı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. İBB Saraçhane binasında gerçekleşen toplantıda,Eminönü - Yenikapı – Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanları'nda oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İETT ÜCRETSİZ RİNG SEFER YAPACAK

İBB yönetimi tarafından alınan kararlar şöyle:

İETT, Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Eminönü – Sultanahmet - Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında 1’er adet, Sultanahmet Meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet Meydanı – Beyazıt Meydanı - Eminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07:00– 17:00 saatleri arasında kapatılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

MOBİL BÜFE VE ÇADIRLAR KURULACAK

Kazlıçeşme Meydanında bulunan Fatih Cami, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı Etkinlik Alanında bulunan 2 mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek.

Yenikapı’ya 4 adet; Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet 3x3 ebatlarında çadır kurulacak. Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü Meydandaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak; tuvaletler ücretsiz hizmet verecek. Bu alanlardaki personel sayısı artırılacak.

Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak; Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme Meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.