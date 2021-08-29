İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos programını açıkladı

29 Ağustos 2021 Pazar, 18:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. İstanbul halkının davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

İmamoğlu'nun, açıkladığı 30 Ağustos programı şu şekilde:

Bu zafer bizim, hepimizin



30 Ağustos Zafer Bayramı’nda



09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyacak.

11.00’de Vatan Caddesi Resmi Geçit Töreni'ne katılacak

21.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ’in katılımıyla Yenikapı’daki etkinliğimizde buluşacağız