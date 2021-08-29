İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos programını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu zafer bizim, hepimizin" notuyla, İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 18:42
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos programını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. İstanbul halkının davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

İmamoğlu'nun, açıkladığı 30 Ağustos programı şu şekilde:

Bu zafer bizim, hepimizin

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda

  • 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyacak.
  • 11.00’de Vatan Caddesi Resmi Geçit Töreni'ne katılacak
  • 21.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ’in katılımıyla Yenikapı’daki etkinliğimizde buluşacağız

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