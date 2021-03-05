İBB Divanhane Eski Karakolu için yargı sürecini başlatıyor

05 Mart 2021 Cuma, 10:47

Koruma Kurulu, aldığı kararlarla 19. yüzyıla tarihlenen Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkımına onay verdi. Yapının yıkılarak yeniden yapılması ve özgün duvarların korunması ön görüldü. Sultan Abdülaziz’in yapısı mekanla ilgili farklı tarihlerde alınan kararlar, geride bıraktığımız Şubat ayında tarihi eser hassasiyetle bağdaşmayan bir yöntemle, iş makinesi ve hilti kullanılarak uygulamaya konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmanın başlaması üzerine projeyi eleştirerek, projenin İstanbul’un tarihi kimliğine zarar verdiğin söyledi. Çalışmanın durması gerektiğini belirten Polat, Koruma Kurulu’na aldığı kararı kaldırma çağrısında bulundu.

İBB, yapının kurtulması için yıkıma gerekçe olan yol güzergahını değiştirdi. Koruma Kurulu’na itirazda bulunarak kararın iptalini istedi. Kurul, İBB’nin yazdığı iptal yazısını reddederek projenin devamı yönünde karar verdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Koruma Kurulu kararları, yürütülen çalışma ve yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için bugün saat 14.00’de Divanhane Eski Karakol Binası’nda basın açıklaması yapacak.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı."



