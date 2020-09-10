İBB duyurdu: Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonları yarından itibaren kapanıyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 13:10

İBB tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs durağına ve buradaki metro istasyonuna asılan afişlerde “11 Eylül 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının hizmet dışı kalması ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile Dünya Ticaret Merkezi (DTM)-İstanbul Fuar Merkezi istasyonları da kullanılamayacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada "Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek" denildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu’nun Yenibosna İstasyonu’na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak olan İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA

2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında; Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Hat; İkitelli Sanayi İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı - Başakşehir Metrosu, Mehmet Akif İstasyonu’nda Kabataş –Mecidiyeköy – Mahmutbey - Esenyurt Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu’nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu’nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu’yla, Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.



