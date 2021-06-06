İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Padişahların eşsiz eserleri Çamlıca Cami Müzesi’ne nakledilmek isteniyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Osmanlı padişahlarının Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerinin Çamlıca Cami Müzesi'ne taşınmak istendiğini belirtti.
Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mahir Polat, konunun özetinin padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi olduğunu söyledi.
Polat şu ifadeleri kullandı:
"Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında;
Konu özeti;
"Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek
Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanete bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi.
11 Eylül 2019 tarihinde asırlık kurum Topkapı Sarayı’nın Kültür Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ve Arkeoloji Müzesi - Topkapı Sarayı kurumsal ortaklığının bitirilmesi.
Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında;— Mahir Polat (@mhrpolat) June 6, 2021
Konu özeti;
?? Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek
"KENDİ DEPOLARINDA İŞGALCİ OLDULAR"
Arkeoloji Müzesi’nin depoları olan Darphane binalarının da ofis yapılmak için Kültür Bakanlığı’nın elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na verilmesi, burada ofis yapılması kararı.
Kendi depolarında işgalciye dönüştürülen Arkeoloji Müzesi.
Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devri sonrasında “uyumlu” çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu.
Tarihe not; Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli.
Depo müze yapıyoruz diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir.
"MEDYADA ÖVGÜLER DÜZÜLECEK"
Ömrünü bu müzelere adamış müzeciler seslerini duyuramıyoruz. Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz.
Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim."
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