İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin taşınma skandalına deprem sorunu da eklendi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “skandal taşınma” haberimizin ardından yaptığı açıklamada arkeolojik açıdan dünyanın en zengin müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden eserlerin taşınmasına ilişkin deprem riskini de gerekçe göstermesi soru işaretlerini artırdı.

Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve eserlerin bulunduğu tartışmanın temelindeki tarihi Darphane binalarının 2012 yılında İstanbul Valiliği tarafından acil durum hazırlık projesi kapsamına alındığı ortaya çıktı. Uzmanlar, tarihi Darphane binalarının depo müze olarak kullanılabilecekken neden boşaltılacağını sordu.

ACİL BİR ŞEKİLDE...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz dün kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Marmaray kazılarında ortaya çıkan eserlerin bir kısmı Darphane-i Amire ve Kimyahane olarak isimlendirdiğimiz binalarda muhafaza ediliyor. Bizler bu depoları boşaltmazsak, binanın ve eserlerin bakım ve onarım çalışmalarını nasıl yapacağız. Ayrıca bulunduğumuz tarihi yapının bina imkânları, fiziki yapısı ortada. Bu kadar hızla artan eserleri nerede muhafaza edeceğiz. Çok acil bir şekilde bu eserlerin hem deprem gibi doğal afetlere karşı muhafaza edilmesi hem de insanımızın bu eserlerden istifade edebilmesini sağlamak gerekir’’ dedi. Ancak tarihi Darphane binalarının neden depo müze olarak kullanılamayacağına ve binaların ne olacağına açıklık getirilmedi.