İBB, Haldun Taner Sahnesi’nde restorasyon çalışmalarına başlayacak

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kadıköy’ün sembol yapıları arasında bulunan Haldun Taner Sahnesi’nde restorasyon çalışmasına temmuzda başlayacak.

Aynı binada eğitim vermekte olan devlet konservatuvarı öğrencileri ve velileri ise konservatuvarın bağlı olduğu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün yeni bina bulma konusunda harekete geçmediği endişesi içinde. Eğitim yılının başlamasına az bir zaman kalmasına karşın rektörlük ne İBB’ye ne öğrenci velilerine açıklama yapmıyor.

Seslerini duyurmak isteyen veliler nereye başvuracaklarını şaşırdı. Tiyatro sanatçısı Ayşegül Yalçıner, “Oğlum 10 yaşında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tam zamanlı piyano bölümünde okuyor. Ama bu yıl eğitim görebileceği bir okul binası hâlâ ortada yok. Rektörün kapısı duvar, ulaşılamıyor” diyor ve ekliyor: “1.5 sene önce İBB deprem riski olduğunu ve binanın restore edilmesi gerektiği için okulun binayı boşaltması gerektiğini söyledi. İBB, öğrenciler açıkta kalmasın diye Göztepe Özgürlük Parkı’nda bir binayı konservatuvara tahsis edebileceklerini, Haldun Taner Sahnesi’ndeki mevcut eğitim alanının ise yetersiz olduğunu söyledi. Okul, İBB’ye Göztepe için proje çizdi. Ancak son anda rektör okula, İBB’nin teklifini geri çevirin, biz size yer tahsis edeceğiz diyor. Okul da kendi çizdiği projeden vazgeçip İBB’nin teklifini reddediyor. Temmuzda Kadıköy’deki bina boşaltılacak ve restorasyona girecek. Rektör ise ne İBB ile ne de Veli İnisiyatifi ile görüşüyor. Yüzlerce müzik, bale, tiyatro, opera öğrencisinin durumu belirsiz” diyor.

DEPREM ÖNLEMİ...

Binada eğitim gören İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, okullarının Göztepe’ye taşınacak olmasına tepki göstererek eylemler düzenlemişti. Beş ay önce konuyla ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise binada çürümelerin tespit edildiğini ve raporlar olduğunu belirtmiş “Depreme karşı İstanbul’da acilen önlem almamız gerekiyor. Yaşanacak can kayıplarını önlemek için görevliler sorumluluklarının gereğini bugünden yapmalı” açıklamasında bulunmuştu. Haldun Taner Sahnesi’nin konservatuvar olarak kullanılan bölümünün, binada çürüklerin oluştuğu riskli alanda bulunduğunu belirten Polat, “Yeni projede ne yazık ki konservatuvara yer yok. Çünkü, konservatuvarın bulunduğu alanlar, binanın sonradan içine eklenmiş beton asma katlar. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun direktifiyle, İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı’nı sahipsiz bırakmayacak bir çözüm önerisi de getirdik. Göztepe Parkı’nda ofis olarak kullandığımız binaları, çok büyük bir gönüllülükle, İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerine sunuyoruz. Üniversite, öğretim görevlileri ve öğrencilerle görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuşmuştu.

BOĞAZİÇİ 2007’DE UYARMIŞTI

Haldun Taner Sahnesi’nin çürük olduğuna ilişkin ilk uyarı 2007’de Boğaziçi Üniversitesi’nin verdiği raporla yapıldı. Binanın ilk depremde yıkılacağı ve can kaybı oluşacağı belirtilmesine rağmen bir önlem alınmadı. 2017 yılına gelindiğinde, bina hakkında bir restorasyon projesi hazırlanarak kabul edildi ve buraya konservatuvara ayrılan bölüm çıkarılarak biri 600, biri 100 kişilik iki sahne içeren bir kültür merkezi yapılması kararı alındı. Temmuzda başlayacak olan restorasyonda bu proje uygulanacak.