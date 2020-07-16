İBB Meclisi karar aldı: Türkiye’nin ilk Atatürk heykeli korunacak

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Eser geçmiş dönemde uyarılara karşın uzun süre bakımsız bırakılmıştı. İBB Meclisi toplantısında önceki gün eserin durumuna ilişkin teklif gündeme geldi.

Teklifte, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 2018 tarihli kararı ile anıtın “korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı” olarak tescil edildiği anımsatıldı. Anıtın tescilinin planlara işlenmesine ilişkin Fatih Belediye Meclisi’nin 5 Eylül 2019’da karar aldığı anımsatılan teklifte anıtın yer aldığı parselin imar planlarındaki “parklar ve dinlenme alanı” fonksiyonuna, kurul kararı doğrultusunda tescil taraması eklenmesi istendi.

Karar oybirliği ile kabul edildi. İBB ve Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Kazım Akşahin karar için tüm meclise teşekkür etti.