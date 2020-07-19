İBB Meclisi’nde AKP döneminde kiraya verilen büfeler tartışma konusu oldu

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

2018 yılında 181 büfe aylık toplam 264 bin 595 liraya, 2019 yılında ise 176 büfe toplam 313 bin liraya kiralanmış. İBB Meclisi gündemine gelen yeni büfelerin açılmasına ilişkin teklife AKP ve MHP grubu karşı çıktı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bazı arkadaşlar büfe mevzusuna çok meraklılar. 176 büfenin toplamından elde ettiğimiz gelir 313 bin 165 lira. Ortalaması 1779 lira. Bak bak bak inanılmaz! İstanbul’un en değerli yerleri hangi yancılara, hangi yandaşlara verilmiş? Onlara bakmak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

İBB Meclisi’ne gelen tekliflerde büfe, gazete satış büfesi ve çiçek satış büfelerinin işletmesinin belediye iştiraklerine devredilmesi ve belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yeni büfe konumlandırılması talep edildi. AKP ve MHP’li üyelerin çoğunluğa sahip olduğu komisyonda işletmenin devredilmesi kabul edildi ancak yeni büfe açılması talebi reddedildi.

KİRALARI AÇIKLADI

Teklifin görüşüldüğü sırada söz alan Tarık Balyalı “Bazı arkadaşlar büfe mevzusuna çok meraklılar. Ben buraya gelirken geçmiş dönemde ne olmuş diye bakayım dedim. Aldım geldim. Elimizdeki listeye göre Kültür A.Ş. iştirakimizde 176 tane gazete büfesi bulunmakta. Geçmiş dönemde bunların hepsi bir şekilde kiraya verilmiş. İstanbul’un en değerli noktalarında” dedi.

“Peki 2019 yılında acaba biz bu gazete satış büfelerinden ne kadar gelir elde etmişiz” diye soran Balyalı özetle şöyle konuştu: “176 büfenin toplamından elde ettiğimiz gelir 313 bin 165 lira. Ortalaması 1779 lira. Bak bak bak inanılmaz! Bunu da geçtim. İstanbul’un en değerli yerlerine satış büfelerini koyacaksınız bin lira, bin 500 lira bilemediniz, 2 bin lira kira bedeli alacaksınız, belediyeyi zarar ettireceksiniz, bize yandaşlardan, yancılardan bahsedeceksiniz. Şimdi dönüp bakmak lazım İstanbul’un en değerli yerleri hangi yancılara, hangi yandaşlara verilmiş?”

‘KOMİSYON KURULSUN’

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı da bu büfelerin kimlere ait olduğunu ortaya çıkaracak ve kimlere verileceği konusunda standart belirleyen bir komisyon kurulmasını önerdi.

AKP’li Meclis üyeleri ise özetle “İBB’yi korumak için ‘ret’ veriyoruz aslında. Dilediği yere büfe konumlandırma yetkisi isteniyor. Biz de kabul etmiyoruz. Arkadaşların kızmasına küsmesine gerek yok” dedi.