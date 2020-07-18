İBB Meclisi’nde Atatürk tartışması

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin dünkü son toplantısında önemli kararlar alındı. UNESCO dünya miras listesinde olan ve Danıştay kararıyla müze statüsü kaldırılan Ayasofya’nın müze fonksiyonu iptal edildi.

Hacıosman Korusu’nun isminin “Atatürk Kent Ormanı” yapılması teklifi reddedildi. CHP tepki gösterdi. Mecliste çoğunluğa sahip AKP ve MHP grupları geçen pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde dün gerçekleşen toplantıda gündeme geldi. Teklifin komisyon görüşünde “Ayasofya Cami-Müze fonksiyonunun iptal edilerek ‘Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi’ fonksiyonuna alınması” uygun görüldü.

CHP’li meclis üyesi Sedat Özkan teknik olarak daha önceden Ayasofya’nın planlara camii olarak işlendiğini anlattı. Teklif, konuşmaların ardından oybirliğiyle kabul edildi.

KOLONYA ŞİŞESİ ATILDI

Teklifin görüşmeleri sırasında “FETÖ” gerginliği çıktı. CHP’li meclis üyesi Fahrettin Kayhan, “Yüreğiniz varsa gelin bir araştırma komisyonu kuralım. 2004’ten 2020’ye kadar hangi cemaate, hangi vakfa İstanbul’un arsalarını parsel parsel vermişler araştıralım. AKP ne oy kullanmış, CHP ne oy kullanmış bakalım” dedi.

Bu sözler üzerine meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp kolonya şişesi ve su bardağı attı. Oturuma ara verildi. Meclis gündemine Hacıosman Korusu’nun isminin “Atatürk Kent Ormanı” olarak değiştirilmesine ilişkin teklif de geldi.

AKP ve MHP Grubu’nun çoğunlukta olduğu komisyon, teklife ilişkin verdiği görüşte “yöre dışındaki insanlar tarafından da bilinen bölge isminin yok olmaması ve Atatürk isminin tek başına kullanılması durumunda neresi olduğunun bilinmesinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle korunun “Hacıosman Atatürk Kent Ormanı” olarak isimlendirilmesini uygun gördü.

‘NEYİ ENGELLİYORSUNUZ?’

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır. Eğer Atatürk isminin önüne bir şey getirecekseniz bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olur, başka bir şey olmaz. Eğer bir yer ibaresi ifadesi varsa, Atatürk Kent Ormanı Hacıosman Korusu diyebilirsiniz. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Atatürk ismini niye bu kadar engellemeye çalışıyorsunuz gerçekten bilemiyoruz” diye konuştu.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Atatürk bizim ortak değerimiz. Atatürk ismi her yere, her ortama verilmez. Onun üzerinden siyaset yapmayın” dedi. Teklif CHP’li ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

0-4 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNEYE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB Meclisi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi de oybirliğiyle kabul edildi. İstanbul’da sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanma süresi de 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.