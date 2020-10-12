İBB Meclisi’nde dikey bahçe tartışması: “Çevreye olan duyarlılığı Kanal İstanbul’a da gösterin”

12 Ekim 2020 Pazartesi, 21:38

1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un yönettiği oturumda, AKP'li Meclis Üyesi Özlem Erol’un dikey bahçelerin sökülmesi ile ilgili soru önergesi görüşüldü.

Özlem Erol “Dikey bahçelerinin sökülmesi ile ilgili İstanbul halkının fikir ve görüşünü onayını alındı mı? Bu yeşil ve bahçelere karşılık graffiti yapılmasının olumlu olumsuz sonuçlarına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma yaptınız ya da uzmanlardan bilimsel bir görüş aldınız mı” sorusunu yöneltti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, dikey bahçelerin maliyetinin yüksek olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

180 MİLYON HARCANDI

2011- 2020 yılları arasında duvar bahçelerine 22 milyon 385 bin 976.52 lira para ödemiştir. Bunların bakım tutarı 2011- 2020 yıllarında 68 milyon 373 bin 260'dır. Gördüğünüz gibi bakım maliyetleri 3 katı durumunda. 2011- 2020 toplam buraları ödenmiş olan maliyette 90 milyon 759 bin 234 liradır. 2011'den bu yana günkü fiyatları güncellendiğinde ortaya çıkan toplam rakam ise 179 milyon 754 bin 108 liradır. Bugünkü değerler üstünden yaklaşık 180 milyon duvar ve bahçelere para ödenmiştir.”

“ÇEVREYE OLAN DUYARLILIĞI KANAL İSTANBUL’A DA GÖSTERİN”

Bu çalışmanın doğru çalışma olmadığını insanların gerçekten yeşille ulaşabilmesi için yeşil alan Park uygulamasını daha doğru olduğunu ve kaynaklarımızın buraya harcanması daha doğru olacağı düşünerekten uygulamaya geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımızın özellikle çevreye olan duyarlılığı kanal İstanbul'a da göstermediğini bekliyoruz Kanal İstanbul'da da metrekare tarım alanı ormanlık alan yok olacak yüzbinlerce ormanda ağaçta kesilecektir Bu anlamda Ben kendilerinin bu konudaki hassasiyetlerin de özenli rica ediyorum.”

“TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Kanal İstanbul’un Türkiye’nin yüz akı bir proje olduğunu söyledi. Gökkuş “Dikey bahçe uygulaması İstanbullular tarafından çok beğenildi. Sökerek ek maliyet getiriyorsunuz. Sıkışınca da Kanal İstanbul’u gündeme getiriyorsunuz. Kanal İstanbul Türkiye’nin yüz akı bir projedir” dedi.

“BELTUR GENEL MÜDÜRÜ NEDEN GÖREVDEN ALINDI”

AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Beltur Genel Müdürü'nün neden görevden alındığını sordu.

CHP Grup Sözcüsü Balyalı “Arkadaşlarımız bir an önce belediyemize gelir kazandırmak maksadıyla birtakım konsinye satış sözleşmeleri yapmışlar ve bunlara ilişkin olarak da sözleşme imzalamışlar. Meclisimizin almış olduğu 17 Temmuz 2020 tarihi itibariyle de bütün bu işlemleri durdurmuşlar. Genel müdürümüzün ayrılmasının bu olaylar bir ilgisi yok. Genel müdürümüz hala konusu içerisinde gıda ile ilgili iştiraklerimiz in danışmanlığını sürdürüyor. Kendisini performansı ile ilgili olumlu olunur olumsuz olursa olur herkesin kendi takdiridir. Ama genel müdürümüz belediyemizde çalışmaya devam ediyor özellikle iştiraklerimiz ile ilgili yeni yapılanma var kendisinin bilgi ve becerisinden istifade etmeye devam edeceğiz” karşılığını verdi.

"30 MİLYON İÇ EDİLDİĞİNE DAİR DUYUMLAR ALIYORUZ"

AKP'li Meclisi Sözcüsü Faruk Gökkuş “BELTUR’ların ya da belediyelerin işletmelerinin birilerine peşkeş çekildiğini"öne sürerek, "Biz işletilen yerlerin hangi firmalara verildiğini biliyoruz. Bir takım duyumlar alıyoruz 30 milyon liranın iç edildiğine dair. Biz bununla ilgili somut bilgimiz olmadığı için genel müdürün neden görevden alındığını, Halk Ekmek Genel Müdürü’nün neden vekaleten oraya atandığını konusunu gündeme getirmiyoruz. Yandaş şirketlerinize peşkeş çekemezsiniz” dedi.

"BİZ BÖYLE AKÇELİ İŞLERİN KARŞISINDAYIZ"

CHP'li Balyalı ise "30 milyon paranın iç edildiği duyumları alıyoruz ne demek? Kimde böyle bir hak var. Elinizde somut bir belgeniz var mı? Biz böyle akçeli işlerin tamamının karşısında olanlarız. Elinizde ne varsa savcılığa götürün. Sizle beraber neyse gereği birlikte yaparız. Ama şöyle bir isteğimizde var herkes burada ağzına geleni söylemeyecek. Sokakta kahvede konuştuğu gibi konuşmayacak. Dedikodu yapmayacak” karşılığını verdi.