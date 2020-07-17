İBB Meclisi'nde "FETÖ" gerginliği

17 Temmuz 2020 Cuma, 07:27

İSKİ'ye ait Sancaktepe Paşaköy'deki kurban satış alanı 10 yıl süreyle AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne oy çokluğu ile tahsis edildi. Tahsis kararı oylaması sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan söz alarak, önceki gün AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun bu alanın İYİ Partililere peşkeş çekileceği iddiasına yanıt verdi.

KUBBELİ MİNARELİ GÖRDÜKLERİ HERYERİ KENDİLERİNİN SANIYORLAR

Tevfik Göksu’nun iddiasının iftira olduğunu belgelerle anlatacağını belirten İYİ Partili İbrahim Özkan şunları söyledi:

“Dün sayın Tevfik Göksu’nun bize kürsüden atfettiği bir konuydu bu. Bu iftirayı belgelemek istiyorum kurban pazarları ile ilgili mesele. İSYÖN’den bu verileri aldık. İSYÖN tabi büyükşehir belediyesinden kiralamış alanı. Daha evveliyatında bakın mesele nerden geliyor. Öyle bir hal hasıl oldu ki bugün, Ak Partili belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi ilçelerinde görmüş oldukları kubbeli ve camii minareli tüm alanları kendilerinin olduğunu zannediyorlar. Ve hukuksuz bir şekilde buraları kendilerine istiyorlar.

Bakın neler oldu Sancaktepe’de söyleyeyim. Bu kurban pazarları 2017, 2018 ve 2019’da Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edilmişler. İSYÖN’den bana gelen bilgi notu Sancaktepe Belediyesi’nin kira ücretlerini geç ödemesinden dolayı özellikle 2018 kirasını 1 yıl sonra ödemesinden dolayı bu alanı Nurullah Akbulut isimli bir şahsa kiralamışlar ve 295 bin Türk lirası bedelle artı 20 bin lira depozitoyla peşin parayla. İSYÖN burayı vatandaşa kiralamış.

2 nolu Paşa Köy kurban satış ve kesim alanı, Büyükşehir Belediyesinin olmasına rağmen, Sancaktepe Belediyesi burayı vatandaşlara kiralıyor 100 bin TL bedelle. Daha sonra büyükşehir belediye zabıtaları bölgeye gidiyor, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin beyle yaptıkları görüşmede biz bu insanları engelleyemedik diyor. Ve orada kurban çadırlarını almış olan vatandaşlar mağdur oluyor. Sonra büyükşehir belediyesi İSYÖN iştiraki devreye giriyor ve vatandaş çadır kuran gariban çiftçi mağdur olmasın diye 50 bin tl kdv dahil bir bedelle o yeri karantina bölgesi olmasın rağmen hukuksuz bir şekilde Sancaktape Belediyesi yeri kiralamasına rağmen 50 bin TL bedelle yeri devrediyor.

Şimdi bu alanı Sancaktepe Belediyesi, meclis üyesi arkadaşlarımın istemesinin sebebi bu. Bu arkadaşlarıma bir şey demiyorum, bütün belediyelerde aynı konu var.

BAKARAYA MAKARA DİYENLERİ ELÇİ YAPARAK ÖDÜLLENDİRMEDİK

Şimdi bana hafız diyerek, sanki hafızlığın kötü bir şey olduğunu söyler gibi bir ima içerisindesiniz. Ben hafız olduğum için gurur duyuyorum. Ben size şunu söylemek istiyorum sizlerde siyasal İslamcılar olarak Kuran-ı Kerimi sonuna kadar sömürmüşsünüz. Dün bana burada sayın Göksu diyor ki Kuran ayetlerini ucuza satma diyor. Benim liderim sayın Meral Akşener, hiçbir mitinginde Güney ve Doğu Anadolu ya gittiği zaman Kürtçe, Kuran-ı Kerimi batıya gittiği zaman Türkçe Kuran-ı Kerimi miting alanlarında sallamamıştır. Dün burada okuduğum ayeti Bakara Suresinin 149. Ayetidir. Emin olun siz İslam adına hareket ettiğinizi söylediğiniz Ak Parti Grubu olarak, Bakaraya Makara diyen, bugün Prag Büyükelçisi olarak ödüllendirilen, Egemen Bağış hakkında zerre kadar bir Twitt attığınızı görmedim.

“OLMAYANLAR HAKKINDA İTHAMDA BULUNUYORSUNUZ”

İyi Parti Grup Başkan Vekilinin konuşmaları sırasında, Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul araya girdi. Meclis başkanı ile Özkan arasında geçen dialog ise şöyle oldu:

-Okul: Burada olmayanlar hakkında ithamda bulunuyorsunuz.

-Özkan : Sayın Göksu burada, ben sayın Göksuya söylüyorum.

-Okul: Bakın herkes çok yoğun ve yorgun ortamı germeye gerek yok.

-Özkan: Ben ortamı germiyorum. Partimin haklarını korumaya çalışıyorum.

-Okul: Size hafız dendiği zaman rahatsız olmamalısınız.

"BU COĞRAFYAYA İSLAM AK P İLE Mİ GELDİ?"

Özkan CHP’den meclis üyesi olduğu dönemleri anlattı. Özkan :”Bakın ben CHP meclis üyesi olduğum zamanlar kürsüde ayet okuduğum zaman, sayın Göksu dedi ki şükürler olsun yarabbi, CHP sıralarından bizim sayemizde ayetlerle açılıyor burası dedi. Sanki bu coğrafyaya İslam Ak Partiyle geldi. Biz sanki onlardan önce afedersiniz öküzemi tapıyorduk.

GÖKSU’NUN FETTULAH GÜLEN İÇİN ATTIĞI TWİTLERİ GÖSTERDİ

Göksu’nun Fettulah Gülen için Göksu’nun attığı twitleri göstereceğini belirten Özkan, "Bir sonrakinde de konuştuğunuz video yu izleteceğim buradan" dedi.

Tevfik Göksu ise şu yanıtı verdi:

“Sanki gizli bir şey açıklıyor. 2013'te mi 2012'de mi bir konuşma. Eğer o arkadaşın yüreği yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer yüreği yetiyorsa İBB başkanının konuşmalarını getirsin. Aziz milletimiz kimin FETÖ'cü olduğunu da olmadığını da çok iyi bilir. Bu ülkede aziz milletimiz kimin FETÖ ile mücadele edip etmediğini çok iyi bilir. Bu ülkede 17-25 darbesinden sonra onların karşısına geçenle onlarla beraber iş tutanları bu millet çok iyi bilir.”

Göksu’ya cevap vermek isteyen CHP ve İYİ Parti gruplarına Meclis başkanının söz vermemesi üzerine gerginliğe neden oldu.

CHP'li Meclis Üyesi Doğan Tekel, “İmamoğlu'nun sümüklü FETÖ ile ilgili bir tweeti varsa özür dileriz. 81 valinin 78'inin FETÖ'cü olduğu, Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki korumalarının, yaverlerinin FETÖ'cü olduğu yerde bize FETÖ'cü demek. Ne kadar maharetli insanlarsınız. FETÖ konusunda kimse sizin elinize su dökemez” karşılığını verdi.