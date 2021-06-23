İBB Şehir Tiyatroları açık hava yaz oyunları başlıyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Açıkhava Yaz Oyunları’nda; Pollyanna, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, Antigone ve Hastalık Hastası olmak üzere dört oyun sahnelenecek.

Serilerin ilk oyunu “Pollyanna”, 26 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de perde açacak. Eleanor H.Porter’ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği “Pollyanna”nın biletleri İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, “https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul” adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

