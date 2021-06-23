İBB Şehir Tiyatroları açık hava yaz oyunları başlıyor
İBB Şehir Tiyatroları, 7’den 77’ye tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşturacak.
Açıkhava Yaz Oyunları’nda; Pollyanna, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, Antigone ve Hastalık Hastası olmak üzere dört oyun sahnelenecek.
Serilerin ilk oyunu “Pollyanna”, 26 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de perde açacak. Eleanor H.Porter’ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu’nun uyarlayıp yönettiği “Pollyanna”nın biletleri İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, “https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul” adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.
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