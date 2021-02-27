İBB sözcüsü Ongun'dan Bakan Kurum'a 'yarış' yanıtı: Bulunmaz fırsat...

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak yaptığı paylaşıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

"1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldığı dönemdeki gibi bugün de çöp dağları görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyen Kurum, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Bazıları şerde yarışadursun, biz hayırda yarışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi Kanal İstanbul'un ihalesini 2021'de yapacağız. İstanbul Boğazı'nı koruma kurtarma projesini örnek bir şehircilik anlayışıyla gerçekleştirerek İstanbul'un marka değerini arttıracağız.

1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldığı dönemdeki gibi bugün de çöp dağları görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aziz şehrimizi bu çöp yığınlarından kurtarmak adına, acziyet içinde olan belediyelerimize Bakanlık olarak destek verebiliriz."

1? Bazıları şerde yarışadursun, biz hayırda yarışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi Kanal İstanbul'un ihalesini 2021'de yapacağız. İstanbul Boğazı'nı koruma kurtarma projesini örnek bir şehircilik anlayışıyla gerçekleştirerek İstanbul'un marka değerini arttıracağız. pic.twitter.com/fZdgf2ZYOe — Murat KURUM (@murat_kurum) February 26, 2021

"HAYIRDA YARIŞMAK İÇİN BULUNMAZ FIRSAT"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayarak; "5663 aile destek bekliyor, 5437 bebek sahibi anne, 771 üniversiteli ve de 69.913 askıya fatura bırakan aile. Sayın Bakanım, hayırda yarışmak için bulunmaz fırsat. @murat_kurum" ifadelerini kullandı.

5663 aile destek bekliyor, 5437 bebek sahibi anne, 771 üniversiteli ve de 69.913 askıya fatura bırakan aile. Sayın Bakanım, hayırda yarışmak için bulunmaz fırsat. @murat_kurum https://t.co/JfQ15dFnP3 https://t.co/iCw7DkYlk0 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 26, 2021







