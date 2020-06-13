İBB taksi geliyor

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

F0X TV’de yayımlanan “Çalar Saat” programında gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını dün yanıtlayan İmamoğlu, “Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle... Meclise getireceğiz bu konuyu. Eğer meclis uzun vadeli bir modeli onaylarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında” dedi.

DENİZ TAKSİ ARTACAK

Deniz taksi hakkında konuşan İmamoğlu, “İstanbul’da deniz ulaşımındaki payı büyütmemiz lazım; yüzde 3’lere kadar geriledi. Pandemi sürecinde deniz ulaşımı ferah da bir ulaşım modeli. 8 ayda, 50 deniz taksi ile denize ineceğiz.

50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Pahalı olan deniz taksiyi ucuzlaştıracağız. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Gündemde sıcaklığını koruyan Ayasofya tartışmalarına ilişkin ise İmamoğlu, “Türkiye’nin gündemi değil” diye konuştu.

İmamoğlu, OdaTV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasının doğru olmadığını ve üzgün olduğunu söyledi. 2019 Haziran ayından itibaren İBB Başkanlığı görevinde yaptığı icraatları anlatan İmamoğlu, “Yakında 1 yılımız dolacak. 25 yıllık süreçten sonra ancak fotoğraf çekerseniz. 3 ayda pandemiye odaklıyız. 9 ay etkin belediyecilikte çok iyi bir süreç geçirdik. İstanbul’da bir anlayış değişikliği oldu. Şeffaflık dedik. İstanbul artık şeffaf bir kent” dedi.

AKP’nin hizmet engellemelerine yönelik, “Ne ben ne Mansur Bey bunlara mazeret üretmeyiz. Vatandaşımız kötü niyetin farkında olsun ama; biz çözüm için geldik, bunlara sığınmayacağız çözeceğiz” diye konuştu.