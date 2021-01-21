İBB'den 30 bin öğrenciye kırtasiye seti desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle dağıtamadığı kırtasiye yardımını öğrencilerin evlerine göndermeye başladı. Proje kapsamında 30 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri teslim edilecek.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilen ve dağıtıma hazır hale getirilen setlerin teslim edileceği öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirleniyor.
Her gün yaklaşık 200 öğrenciye ulaşan İBB ekipleri, şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin evine eğitim seti ulaştırdı. Destek kapsamında 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Setlerde kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosya bulunuyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den. 30 bin çocuğumuza oluşturduğumuz kırtasiye setlerini evlerine ulaştırıyoruz. Destek bizden başarı sizden" dedi.
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