İBB'den alınıp Vakıflar'a devredilen Galata Kulesi müze oluyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesini anlattı. Galata Kulesi'nin 15 Eylül'de müze olarak açılacağını söyleyen Bakan Ersoy, içindeki tüm kafeteryaların kapatılacağını ifade etti. Bakan Ersoy,

"Galata Kulesi'nin ihalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül'de Galata Kulesi'ni hizmete açacağız" ifadelerini kullandı. Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilmişti. Bakan Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatını da yıl sonuna kadar bitireceklerini söyledi.

'GALATA KULESİ'NİN İHALESİ TAMAMLANDI'

Galata Kulesi’nin müze yapılacağını ve 15 Eylül’de açılacağını aktaran Ersoy şöyle konuştu:

“Cazibe merkezinin çekeceği kitleyi, Beyoğlu üzerinden Taksim’e kadar bağlamak istedik ve paydayı çoğaltmak istedik. Galata Kulesi’nin ihalesi tamamlandı. Restorasyon çalışmaları başladı. 15 Eylül’de Galata Kulesi’ni hizmete açacağız. Galata Kulesi İstanbul’un ilk meydanlarından birisidir. Burası Ceneviz yangın kulesidir. Meydanı tekrar oluşturmaya çalışıyoruz. Tarihi binalardan oluşan ortada aykırı bir bina var. O binayı da kamulaştırarak, yıkacağız ve bir meydan haline getireceğiz. Bakanlığımıza bağlı kültür sanat kurumları için aktiviteler yapacaklar. Galata Kulesi’ni olması gereken konumuna getireceğiz.

'GALATA KULESİ BİR YÖNLENDİRME MERKEZİ HALİNE GELECEK'

Kulenin terasına asansörle çıkacaksınız. İnerken merdiven kullanacaksınız ve kulenin tüm katlarını gezeceksiniz. İstanbul’un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak, müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, cafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul’un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir.”

'AKM'NİN İNŞAATINI YIL SONUNA KADAR BİTİRİYORUZ'

Ersoy, AKM inşaatının yıl sonuna kadar bitirileceğini ve arkasına da bir kültür sokağı yapılacağını ifade etti. AKM hakkındaki projeleri açıklayan Ersoy şöyle konuştu:

“Atatürk Kültür Merkezinin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Bir büyük, bir de küçük salonu olacak. Küçük salon 800 kişilik… Orada da iki tane çok amaçlı salon var ve bir sinema salonu yapıyoruz. Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak. Arkada bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunları da yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız. Sokağı yıl sonuna kadar açacağız. Salonu da yetiştirmeye çalışırız. Muhtemelen yetiştiririz diye düşünüyorum.

'BİR PLATFORM HALİNE GETİRİYORUZ'

Büyük salonun teknolojisi farklı bir sahne. Sahne teknolojisi dünyada olmayan bir yer. Dünyanın en yüksek teknolojisinin kullanıldığı bir sahne olacak. Atatürk Kültür Merkezi, sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Yönetmeliği farklı yapılıyor, personeli farklı seçiliyor. Beyoğlu Kültür Yolu’nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz. İçinde sanatçıların, sanat yöneticilerinin olduğu bir komisyon oluşturuyoruz. Bunu bir platform haline getiriyoruz. Herkes bu platforma dahil olmak istiyor. Beyoğlu Kültür Yolu çok daha içi dolu bir çekim merkezi haline gelecek. Burada kültürel faaliyet gösteren herkesin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi dahilinde tanıtımı yapılacak ve uygulamanın parçası haline gelecek.”

'DÜŞÜK MALİYETLE BU SAHNELERİ KULLANDIRACAĞIZ'

Ersoy, Beyoğlu’nda Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ni geçen ay hizmete açtıklarını ve Devlet Tiyatroları’nın burada oyun sahneleyeceklerini söyledi. Sahnenin haftanın belirli günlerinde özel tiyatrolara kiralanacağını belirten Ersoy, tahsis bedelinin cüzi olacağını duyurdu. “Devlet Tiyatrolarına bağlı yeni tiyatro sahnelerinin bir çoğunda bu sisteme geçiyoruz. Her yıl sayısını da ciddi bir şekilde artıracağız. Özel tiyatroların en büyük sorunu sahne bulmak, sahne maliyetlerini biz Bakanlık olarak üstlenmiş olacağız. Onları sübvanse etmiş olacağız ve düşük maliyetle bu sahneleri kullandıracağız” diyen Ersoy, kültür merkezinin üst katındaki salonu da düşük bedellerle galerilere kullandıracaklarını ifade etti.

'ATLAS SİNEMASI'NIN OLDUĞU BİNAYI A'DAN Z'YE RESTORE EDİYORUZ'

Emek Sineması’nda da Devlet Tiyatroları’nın oyun sahneleyeceğini kaydeden Ersoy şöyle devam etti:

“Atlas Pasajı’na geliyoruz. Atlas Sineması’nın olduğu binayı A’dan Z’ye restore ediyoruz. Eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde orada çalışmaya devam ediyoruz. Eylül sonundan itibaren hizmete girecek. Türkiye’nin ilk sinema müzesini yapıyoruz. 470 koltuklu bir sinemamız var. Eylül itibarıyla Beyoğlu’na kırmızı halı atmaya başlıyoruz. Yeşilçam’ın bütün yeni filmlerinin galalarını orada yapacağız. İçinde nefis bir fuaye alanı var ve üst katta da çok amaçlı bir salon yarattık. Diğer günlerde biz burayı özel galerilerin kullanımına açacağız. Galerileri yaşatmak istiyoruz. Onlara da çok ucuz olarak kullandıracağız.”

'CAMİNİN ALTINDA DA BİR KÜLTÜR MERKEZİ AÇIYORUZ'

Mısır Apartmanı’nda bulunan Mehmet Akif Ersoy‘un evini de restore ettikleri bilgisini veren Bakan Ersoy, “Mehmet Akif Ersoy‘un evini, vefat yıl dönümü 27 Aralık’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene onu da hizmete alıyoruz. Kültür yolu üzerinde Taksim Camisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğünce devam eden bir inşaat var ve bir hayırseverimizin yaptırdığı bir cami. Caminin altında da bir kültür merkezi açıyoruz. İslam eserlerinin sergilendiği bir kültür merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.