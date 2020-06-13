İBB'den Bakan Kurum'a 'Haliç' yanıtı: Algı değil, alg

13 Haziran 2020 Cumartesi, 19:54

Bakan Kurum'un Haliç'teki renk değişimine dikkat çekerek, "Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı" demişti. İBB Sözcüsü Ongun ise Bakam Kurum'a verdiği yanıtta, "12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir. Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır" ifadelerini kullandu.

İBB Sözcüsü Ongun'un Bakan Kurum'a Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir. Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı’nın bu doğal ve bilimsel durumdan bihaber olmasını kamuoyu takdirine bırakıyoruz."

İBB:ALGI DEĞİL ALG

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Kurum'un iddialarına ilişkin yapılan açıklamada ise, Algı değil, alg" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."