İBB'den Formula 1'e destek

İBB Meclis üyesi üyesi ve İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada Formula 1 ile İBB arasındaki protokolü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2020 Perşembe, 18:21
İBB'den Formula 1'e destek
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Formula 1 yarışları, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'ye dönmüştü. 13-15 Kasım tarihleri arasında pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek yarışla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Akfırat F1 pistinin işletmecisi  arasında bir iş birliği protokolü yapıldı.

İBB Meclis üyesi üyesi ve İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş,  Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada iş birliği  protokolünü duyururken, "2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı  İstanbul Grand Prix'si öncesi yarış paydaşlarıyla bir protokol imzaladık. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İBB meclis üyelerine teşekkür ederiz. İstanbul bu organizasyonu en iyi biçimde gerçekleştirecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarışa ulaşım, alt yapı vb türde destek verecek. Geçenlerde İBB Meclis üyesi  Fatih Keleş, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslaoğlu, Formula 1 Akfırat Pisti işletmecisi Vural Ak'la bir araya gelmişti.


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