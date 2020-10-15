İBB'den Formula 1'e destek
İBB Meclis üyesi üyesi ve İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada Formula 1 ile İBB arasındaki protokolü duyurdu.
Formula 1 yarışları, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'ye dönmüştü. 13-15 Kasım tarihleri arasında pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek yarışla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Akfırat F1 pistinin işletmecisi arasında bir iş birliği protokolü yapıldı.
İBB Meclis üyesi üyesi ve İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada iş birliği protokolünü duyururken, "2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı İstanbul Grand Prix'si öncesi yarış paydaşlarıyla bir protokol imzaladık. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İBB meclis üyelerine teşekkür ederiz. İstanbul bu organizasyonu en iyi biçimde gerçekleştirecektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarışa ulaşım, alt yapı vb türde destek verecek. Geçenlerde İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslaoğlu, Formula 1 Akfırat Pisti işletmecisi Vural Ak'la bir araya gelmişti.
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