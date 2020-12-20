İBB'den Habertürk'e tepki

20 Aralık 2020 Pazar, 16:22

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Habertürk TV’ye yönelik yaptığı eleştiride ‘basın özgürlüğü’ne dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ongun, Habertürk’ü etiketleyerek, programlara sık sık AKP’li Tevfik Göksu’nun konuk edildiğine dikkat çekerek, CHP’nin davet edilmemesine tepki gösterdi.

Ongun’un paylaşımı şu şekilde:

“Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor. Eminiz ki, “gücü özgürlüğünde” olduğu için CEVAP HAKKINA bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nı da yayına davet edeceklerdir.”