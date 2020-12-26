İBB'den istihdam açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla 13 bin 58 yurttaşa iş imkanı sağlandığını açıkladı ve ekledi: Bu istihdamın yaklaşık 5 bini ise kadın çalışanlardır...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları 8 Bölgesel İstihdam Ofisimizin vatandaşlarımıza iş bulma arayışını kuşkusuz etkiledi. Buna rağmen 13 bin 58 vatandaşımızı bugün itibariyle iş sahibi yapmış bulunmaktayız. Bu istihdamın yaklaşık 5 bini ise kadın çalışanlardır”
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