İBB'den istihdam açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla 13 bin 58 yurttaşa iş imkanı sağlandığını açıkladı ve ekledi: Bu istihdamın yaklaşık 5 bini ise kadın çalışanlardır...

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:20
İBB'den istihdam açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları 8 Bölgesel İstihdam Ofisimizin vatandaşlarımıza iş bulma arayışını kuşkusuz etkiledi. Buna rağmen 13 bin 58 vatandaşımızı bugün itibariyle iş sahibi yapmış bulunmaktayız. Bu istihdamın yaklaşık 5 bini ise kadın çalışanlardır” 



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