İBB'den istihdam açıklaması

26 Aralık 2020 Cumartesi, 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları 8 Bölgesel İstihdam Ofisimizin vatandaşlarımıza iş bulma arayışını kuşkusuz etkiledi. Buna rağmen 13 bin 58 vatandaşımızı bugün itibariyle iş sahibi yapmış bulunmaktayız. Bu istihdamın yaklaşık 5 bini ise kadın çalışanlardır”



