İBB'den Kanal İstanbul projesine animasyonlu gönderme

26 Şubat 2021 Cuma, 22:29

İBB, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İnadına yapacağız' yönündeki açıklamalarının ardından başlayan Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir animasyon paylaştı. Paylaşılan animasyonda, verimli ve varlıklı bir şehir olarak tasvir edilen İstanbul, mega projelerle hem yoksullaşıyor hem de doğal kaynaklarını kaybediyor.

Proje aşamaları ilerledikçe animasyonda; "tarım alanları yok oluyor, işsizlik artıyor, su kaynakları yok oluyor, doğal denge bozuluyor, nüfus artıyor" gibi İstanbul'un başlıca sorunlarına yönelik uyarılar yer aldı. Oyunun kaybedilmesiyle, "Oyunlarda hataların geri dönüşü olur. Peki ya gerçek hayatta? Ya kanal ya İstanbul!" mesejıyla son buldu.

İŞTE O ANİMASYON