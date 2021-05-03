İBB'den 'kayıp at' iddialarına ilişkin açıklama

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:14

AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında İBB'nin Adalar’da faytonculardan satın aldığı atları para karşılığı sattığını iddia ederek “Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp” diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı.

Açıklamada İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Adalar'da faytonculuğun kaldırılmasının ardından bin 179 atın İBB tarafından satın alındığı ve bugüne dek toplam 860 atın sahiplendirildiği kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda bin 179 adet atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665’si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42’si sivil toplum örgütlerine, 148’ü şahıslara, 5’i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir"

EN BÜYÜK İLGİ YEREL YÖNETİMLERDEN

Taleplerin 2 ila 100 arasında değiştiği bu süreçte atlara yönelik en büyük ilgi yerel yönetimlerden geldi. Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendi. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 30’u AK Parti, MHP ve BBP’li belediyelerce gerçekleştirildi. İstanbul, Elazığ ve Nevşehir’deki 3 devlet üniversitesine toplam 60 at verildi.

STK’LARA 42 AT

Kayseri ve Ankara’daki sivil toplum kuruluşları (STK) toplam 42 ata talip oldu. İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan’dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildi. İstanbul’da muhtarlıklar tarafından da 5 at sahiplenildi. Hayvanların yüzde 77’si kamu kurumlarına gönderildi. Kalanların yüzde 17’sini bireyler, yüzde 5’ini STK’lar ve yüzde 1’ini de muhtarlar sahiplendi.

SORUMLULUK SAHİPLENENDE

Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile sahiplendirilen atlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda yer almaktadır. Sahiplenilen atlarla ilgili tasarruf ilgili kamu kurumu uhdesinde kalmaktadır. Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, atların durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca gerçekleştirilmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada’da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB’nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir”