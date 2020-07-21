İBB'den “Martı”lara yeni düzenleme

21 Temmuz 2020 Salı, 12:45

İstanbul’da kullanımı her geçen gün artan elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemine düzenleme getiriliyor. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bu alandaki kuralların belirlenmesi ve verilen hizmetin hukuki bir altyapı kazanması amacıyla bir yönerge hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de paylaşılan yönerge taslağı UKOME’de yapılan görüşme sonucunda alt komisyona yollanmıştı. Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapılarak son hali verilen “Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemleri Yönergesi”, 23 Temmuz günü yapılacak UKOME toplantısında görüşülecek.

TASLAK METİNE KATKI SUNDULAR

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın hazırladığı yönerge taslağı, katılımcılık ilkesi gereği birçok paydaşa sunularak hazırlandı. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren veren firmalar, ulaşım uzmanı akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına taslak metin gönderilerek geri dönüş istendi.

YÖNERGE NELER VAR?

Yönerge, elektrikli kaykay paylaşım sektörünün hem bir istihdam alanı hem de ar-ge ve yerli üretime katkı sunabilecek olanaklar barındırması sebebiyle, desteklenmesi ve hukuki bir altyapı kazanması amacıyla hazırlandı. Yönerge, kullanıcılar, işletmeciler ve kamu yararına kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Firmalar için çok sayıda güvenlik zorunluluğu getiren yönerge, kullanıcıların da aldığı hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

İBB, yönerge ile beraber bu alanda hizmet veren firmaları lisanslayarak kayıt altına alacak. Her elektrikli kaykayın tüm yönlerden görünen bir kimlik numarası olmasını zorunlu kılan yönerge ihlalde bulunan kaykay kullanıcılarının tespitine ve ilgili birimlere bildirilmesine altyapı hazırlıyor.

Yönerge, işletme sahiplerini, hizmet verdikleri kaykayların devrilme sensörü gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılıyor. Devrilme sensörü sayesinde kaza geçiren kullanıcılar ile hemen iletişime geçme ve acil yardım talebini alma zorunluluğu da getiriliyor. İşletmeciye yönelik bir başka düzenleme ise kullanıcılara şarj durumu, menzil gibi konularda açık bilgilendirme yapılması konusunda olacak.

Alkollü kaykay kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici parklanmalara da yaptırım getiren yönerge ile işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim yapması zorunluluğunu da kapsanıyor.

Yönerge ile birlikte, sürüş kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi adına her yıl en az bir kere kitlesel bilgilendirme kampanyasının yapılması da istenecek.



