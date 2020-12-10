İBB'den metroda internet müjdesi
İstanbul Bilişim Kongresi’nde bir araya gelen İBB’nin bilişim yöneticileri, siber alanda kat edilen önemli mesafeleri ve 2021 hedeflerini anlattı. Toplantıda, İstanbulkart’ın özel sektör tarafından da tercih edilen bir yaşam kartı olması ve metroların internete kavuşması konuları da masaya yatırıldı.
İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin metrolarda vatandaşın internetten kopuk bir seyahat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Metrolarda internet için hazır olduklarını" söyledi.
Narin, “Bugün metrolarda günlük yaklaşık 2 milyon kişi bütün iletişim ağıdan kopuk yaşıyor. Acil ihtiyaç ve afet durumları için bu konuda idari otoritelerin gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor. İSTTELKOM olarak metroların çift taraflı internet sağlamasına yönelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, her şey hazır ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvuruya cevap bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep karşısında konunun çözümü için tüm iş birliklerine hazırız" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem