İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma tekliflerine AKP engeli

İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma teklifleri komisyona takıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:03
İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma tekliflerine AKP engeli
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İBB Meclisi’nde önceki dönemde durdurulan ve yeni yönetim tarafından yeniden başlatılan metro inşaatlarının devam ettirilmesi ve araç alınabilmesi için gereken krediyi bulmak üzere hazırlanan toplam 16.5 milyarlık 8 ayrı borçlanma teklifi, komisyondan çıkmadığı için gündeme alınamadı.

AKP’liler teklif dosyalarının eksik olduğu için komisyondan çıkmadığını savundu.

CHP Sözcüsü Tarık Balyalı, “Siyasi bir tavır var. İstanbullular bu konuda bizden ortak hareket etmemizi bekliyor” dedi.


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