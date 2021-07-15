İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma tekliflerine AKP engeli
İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma teklifleri komisyona takıldı.
İBB Meclisi’nde önceki dönemde durdurulan ve yeni yönetim tarafından yeniden başlatılan metro inşaatlarının devam ettirilmesi ve araç alınabilmesi için gereken krediyi bulmak üzere hazırlanan toplam 16.5 milyarlık 8 ayrı borçlanma teklifi, komisyondan çıkmadığı için gündeme alınamadı.
AKP’liler teklif dosyalarının eksik olduğu için komisyondan çıkmadığını savundu.
CHP Sözcüsü Tarık Balyalı, “Siyasi bir tavır var. İstanbullular bu konuda bizden ortak hareket etmemizi bekliyor” dedi.
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