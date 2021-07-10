Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nda çalışmalar başladı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistem yatırımlarını sürdürüyor. 2017 yılında ihalesi yapılıp durdurulan hatlardan biri olan Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nda proje ve yer teslim sorunları çözülüyor.

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun, 2019’da göreve geldiklerinde durmuş olarak devraldıkları hatlardan biri olduğunu belirten İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, geçmiş dönemden kalan, son metro hattında çalışmayı başlattıklarını söyledi.

AKTARMASIZ KABATAŞ-ESENYURT

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun şehrin batı yakasına hitap eden bu çok önemli proje olduğunu belirten Alpkökin, “Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı olan bu hat, metro Mecidiyeköy’den Kabataş’a kadar uzanacağı için Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun devamı niteliğinde olacak. Tüm bu projeleri bitirdiğimizde Kabataş’tan trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak” dedi.

İMALAT 2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Geçen yılın sonundaki Eurobond (tahvil) ihracı ile Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na 220 milyon euro bütçe ayırdıklarını, o tarihten itibaren de proje üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını aktaran Alpkökin, şöyle konuştu:

“Maalesef, geçmiş dönemde ihalesi yapılan hattın uygulanabilir nitelikte ve detayda projeleri olmadığı için öncelikle projelerini yeniden tasarlamak ve optimize etmek üzerine çalıştık. Aynı zamanda bizim için çok önemli olan, kazılara başlayacağımız alanın müteahhide yer teslimi için problemler de vardı. Bunların hiçbirisi çözülmeden hattın ihalesi yapılmıştı. Şimdi bütün bu sorunları çözüyoruz. 2 Ağustos’ta Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun imalatlarına başlayacağız.”

İLK ETAPTA 7 KM’LİK KISMI YAPILACAK

Pelin Alpkökin, geçmiş yönetimden hiç başlanmamış olarak devraldıkları hattın, ilk etapta Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasındaki 7 km’lik kısmını yapmaya başlayacaklarını belirterek, “Bu kısmı 2024 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da metromuzu Esenyurt’a kadar devam ettireceğiz. Şehrin batısındaki metro erişimine sahip olmayan 3 milyondan fazla nüfus için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda devam eden diğer metrolarımızla entegrasyonu yüksek bir raylı sistem olacak. Eminim ki açıldığı andan itibaren çok yoğun bir yolculuk talebi olacak” diye konuştu.

MAHMUTBEY-ESENYURT METROSU ENTEGRASYON NOKTALARI

• Mahmutbey İstasyonu; M3 Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metrosu

• Mehmet Akif İstasyonu; Ataköy-İkitelli Metrosu

• Temapark İstasyonu; Halkalı – Arnavutköy – 3. Havalimanı Metrosu