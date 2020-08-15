İBB’nin pandemi sürecindeki kriz yönetimine ‘uluslararası altın küre’ ödülü

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:31

Sektörün alanında uzman jürileri tarafından incelenerek ödüle hak kazanan proje ‘Kriz Yönetimi’ kategorisindeki ödülün sahibi İBB oldu. Altın küre ödüllü halkla ilişkiler çalışmaları aynı zamanda Covid-19 salgınında dünyanın pek çok ülkesinde yerel yönetimler açısından tecrübe ve bilgi paylaşımı alanında örnek proje olarak değer gördü.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü salgına karşı mücadelede hızlı karar, güçlü koordinasyon, doğru aksiyon prensibi ile tüm ekiplerini koordine etti.Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve diğer İBB Birimleri ile entegreli çalışmalar vatandaşların Beyaz Masa’ya ilettiği taleplerinin karşılanmasını sağladı.

Covid-19 virüsünün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde ‘16 milyon olarak kimseyi geride bırakmayacağız’ sloganı ile "Birlikte Başaracağız" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Halkla İlişkiler Müdürlüğü ALO 153 Çağrı Merkezi hizmet verdi.

Kentteki kriz iletişiminde sayısal verilere bakıldığında da pandemiden en çok etkilenen kent olan İstanbul’da tüm kişi ve kurumların iletişim olarak aradığı ilk numaranın ALO 153 Çağrı Merkezi olduğu ortaya çıktı. Yaşam tarzı, alışkanlıklar değişirken salgın öncesinde 25-30 bin olan günlük çağrı sayıları salgın sürecindeki kesintisiz iletişim faaliyetleri ile 100 binleri aşarak Sosyal Belediyeciliğe örnek oluşturdu.

ETKİN KRİZ İLETİŞİMİ SAĞLANDI

Mart ayından itibaren özellikle Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği yeni iletişim hatları aracılığı ile vatandaş başvuruları değerlendirildi. 65 Yaş Üstü Destek Hattı ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları uygulama üzerinden alınarak siparişlerinin, temel ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılması sağlandı.

Yeni hatlar içerisinde yer alan 0212 449 49 00 -Psiko Sosyal Destek Hattı ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. Normalleşme süreci öncesinde sağlık çalışanlarına da çağrılar aracılığı ile gönüllü koçluk hizmeti verildi. Aynı zamanda 444 00 93 Sağlık Çalışanlarımızın konaklama talepleri hattı ile ailelerine hastalık bulaştırma riski taşımalarından dolayı kaygılanan ve süreci evinde geçirmek istemeyen sağlık çalışanlarına konaklama hizmetinden yararlanmaları için en başvuru işlemlerinde yardımcı olundu.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Hattı ile ayni ve nakdi bağış yapmak isteyenlere bilgi desteği sağlandı, askıda fatura uygulamaları ile ekonomik anlamda zorluk yaşayan istanbulluların su, doğalgaz fatura borcunun ödenmesi sağlandı

Kovid-19 salgınının ilk gününden itibaren Yerinde Çözüm, Mobil İletişim Noktaları da dahil olmak üzere Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki saha ekipleri, ALO 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşan başvuruların çözülmesi sağlandı.

Halk ile yüz yüze iletişim kuran saha ekipleri taleplerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için devriye halinde görev aldı. Hanelerin kapısına ihtiyaçları ulaştırarak kriz yönetiminde çalıştılar.

Vatandaşların ve görevlilerin sokağa çıkma kısıtı olan günlerde zorunlu olarak gerçekleştirmeleri gereken yolculukları konusunda da destek sağlandı. Salgını önleme çalışmaları doğrultusunda bilgilendirici, yönlendirici faaliyetlerle birlikte önemli meydanlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin genelinde maske ve dezenfektan dağıtımında bulunuldu.

Salgın riski ortadan kalkana kadar vatandaş talepleri; Telefon Kanalından(SMS, Beyazmasa 153 Çağrı Merkezi), Sosyal Medya Kanalından(Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram), Mobil Uygulama Kanalından(Beyazmasa Mobil Uygulama, Görüntülü İletişim) ve Web Kanalından(Web Form, Web Chat, E-posta) olarak 7/24 kesintisiz hizmet sağlanacak şekilde planlandı.