İBB'nin 'taksi' anketi sonuçlandı
İBB'nin hazırladığı 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?' anketi sonuçlandı.
İBB Haber'de yapılan ve 'Yeni Taksi Projesi'ne ilişkin yurttaşların fikri sorulan anket sonuçlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?' anketinde 82.230 kişi oy kullandı. Sonuçlara göre; oy verenlerin yüzde 93'ü yeni taksi projesini destekliyor, yüzde 7'si ise desteklemiyor.
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