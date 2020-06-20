İBB'nin 'taksi' anketi sonuçlandı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 21:32

İBB Haber'de yapılan ve 'Yeni Taksi Projesi'ne ilişkin yurttaşların fikri sorulan anket sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi projesini destekliyor musunuz?' anketinde 82.230 kişi oy kullandı. Sonuçlara göre; oy verenlerin yüzde 93'ü yeni taksi projesini destekliyor, yüzde 7'si ise desteklemiyor.



