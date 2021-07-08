İBB'nin yaz konserleri başlıyor
İBB Kent Orkestrası'nın kentin birçok noktasında düzenleyeceği açık hava yaz konserleri müzikseverleri bekliyor.
İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konserleri başlıyor. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserler halka açık ve ücretsiz olacak.
İlk konser bugün saat 21.00’de Florya Sahili Parkı’nda yapılacak. Konserler yarın saat 19.00’da Hasanpaşa Gazhane Müzesi Açılışı’nda devam edecek.
Daha sonraki konserler şöyle:
13 Temmuz Salı - Yakuplu Kent Ormanı,
14 Temmuz Çarşamba - Haliç Sahili (Haliç metro köprüsü yanı),
26 Temmuz Pazartesi - Maçka Parkı,
27 Temmuz Salı - Kartal Sahili. (Konserler saat 21.00’de)
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