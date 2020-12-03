IBM uyardı: Bilgisayar korsanları Covid-19 ‘soğuk zinciri’ni hedef alabilir
BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısını taşımak ve saklayabilmek için, 'soğuk zincir' uygulanması gerekiyor. IBM, bilgisayar korsanlarının bunu sağlayacak firmaları hedef alabileceği uyarısında bulundu.
IBM, Covid-19 aşılarının dağıtımında kritik öneme sahip şirketleri hedef alan bilgisayar korsanları için alarm veriyor.
ABD'li Pfizer ile ortak aşı geliştiren Alman BioNTech'in aşısını üretimi kadar onu taşımak ve uygun ortam da muhafaza etmek de büyük önem taşıyor.
Aşının atkisini kaybetmemesi için uygulama anına kadar eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.
'Soğuk zincir' kavramı işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Son günlerde hayli sıklıkla duymaya başladığımız bu tabir aşının uygulanacağı ana kadar olan süreçte aşıyı gerekli olan sıcaklıklarda tutan tedarik zincirini tanımlamak için kullanılıyor.
ABD merkezli teknoloji firması IBM, bilgisayar korsanlarının 'soğuk zincir'i sağlayacak firmaları hedef alabileceği uyarısında bulundu.
Konu ile ilgili resmi sitesi üzerinden bir yazı yayınlayan IBM, "küresel oltalama kampanyası"nın bu soğuk zinciri sağlayan şirketleri hedef alabileceğinin altını çizdi.
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