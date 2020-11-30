Kuzey Koreli hacker'lar Covid-19 aşısı geliştiren şirketi hedef aldı
Şüpheli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Covid-19 aşısı üreticisi AstraZeneca'yı hedef aldı.
Şirket, Covid-19 aşısını dağıtmaya çalışırken, şüpheli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından saldıray uğradı. İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın sistemlerine girmeye çalışan şüpheliler ile ilgili bilgisi olan iki kişi Reuters'a konuştu.
Kaynaklar, hacker’ların LinkedIn ve Whatsapp üzerinden AstraZeneca çalışanlarına ulaşarak iş teklifinde bulunarak kandırdıklarını belirtti. Bu şekilde şirket çalışanlarının bilgisayarların zararlı yazılımlar iletildi.
Kaynaklardan biri, bilgisayar korsanlarının, Covid-19 araştırmasında çalışan personel de dahil olmak üzere "geniş bir grup insanı" hedef aldığını, ancak başarılı olmadıklarını söyledi.
Kuzey Kore'den konu söz konusu saldırı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Covid-19 aşısı geliştiren ilk üç şirketten biri olan AstraZeneca da yorum yapmaktan kaçındı.
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