İbo Show'a katılan ve tepki gören Hüseyin Turan ile Haluk Levent'ten açıklama

İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümüne konuk olan isimlere yönelik eleştiriler sosyal medyada devam ederken şarkıcı Haluk Levent'ten eleştirilere "Ben size 'Bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" yanıtı geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2021 Pazartesi, 02:23
İbo Show'a katılan ve tepki gören Hüseyin Turan ile Haluk Levent'ten açıklama
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Dün akşam, geçmiş yıllarda ilişki yaşadığı kadınlara şiddet uygulamasıyla, cinsiyetçi ifadeleriyle gündem olan ve 4 kez AKP’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses’in İbo Show programına katıldıkları için sosyal medyada tepkileri üzerine çeken Hüseyin Turan ile Haluk Levent'ten açıklama geldi.

Haluk Levent, Twitter hesabından gelen eleştirilere “Ben size “bana güvenmeyin hepinizi satarım” demiştim” yanıtını verdi.


Hüseyin Turan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Davete icabet nezaketi ve linç yeme muamması arasında kalmış bir kulum işte… İzleyene de izlemeyene de saygıyla”



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