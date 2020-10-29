İbrahim Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentine kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadı.

DHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 16:00
İbrahim Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nice'deki Notre-Dame Kilisesi'nde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler