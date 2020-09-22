İbrahim Seten: Rıdvan Dilmen FETÖ şeytanına yanlamış!

22 Eylül 2020 Salı, 00:37

Türk spor medyasında tarihi gece yaşanırken, Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı Vatan Gazetesi eski spor müdürü İbrahim Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen" sözleriyle Dilmen'e tepki gösterdi.

Seten'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek, ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 Temmuz 2016 gecesi attığım tweet'ler var. Bunları atıp FETÖ’ye dümdüz gitmiş adama 'Fetöcü' iftirası atmak şerefsizliktir, ama şeref sende ne arar?Bize fetöcülük şantajı yapan şerefsiz yalancının Zaman Gazetesi’ne verdiği röportaja bakalım..

Her devrin adamı Rıdvan; 2012’de bakın FETÖ şeytanına nasıl yanlamış? İnsanda biraz utanma olur ama insanda olur."

(2012 Zaman gazetesi Rıdvan Dilmen söyleşisi)

DİLMEN CEMAATİ ÖVMÜŞ!

İbrahim Seten 2010'lu yılların başında Zaman Gazetesi'nin Rıdvan Dilmen'le yaptığı söyleşiyi de paylaştı. O söyleşide Dilmen'in şu konuşmaları yer aldı:

"Bir şey oluyor cemaat yaptı, bir şey oluyor cemaat yaptı. Bunu doğru bulmuyorum. Fetullah Gülen Hoca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından bize bir şey söylemek doğru olmaz.."

Bu arada spor medyasının birbirine girmesi Dilmen-Seten ile de sınırlı kalmadı.

A Spor'da Evren Turhan, Emre Bol ile tartıştı yayını terk etti.

Fatih Altaylı, Ersin Düzen'i suçladı. Ersin Düzen, "Kanıtlasınlar bırakayım" diyerek yayını kısa kesti. Ayrıca Ercan Taner, Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.