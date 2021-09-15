İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra konser
Geçirdiği zorlu sürecin ardından 'İbo Show' programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses şimdi de 12 yıl sonra konser vermeye hazırlanıyor.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşuyor.
69 yaşındaki Tatlıses 23 Eylül'de Kuruçeşme Sahnesi'nde konser verecek.
İbo Show'un da yapımcısı olan Polat Yağcı, konser için, "İmparator İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava'da" dedi.
Tatlıses konserinin biletleri bugün satışa çıkacak.
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