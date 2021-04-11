İbrahim Tatlıses İbo Show'da duyurdu: 11 yıl sonra bir ilk!
İktidara yakın açıklamalarıyla bilinen İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra İbo Show'da yeni şarkısını okuyacağını duyurdu.
İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, dün akşam 21. bölümüyle ekranlara geldi. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.
11 YIL SONRA YENİ ŞARKI
Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı okuyacak. Tatlıses, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak.
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