İç savaş çıkaran suikastın azmettiricisi eski cumhurbaşkanı çıktı
Burundi yüksek mahkemesi, ülkenin eski cumhurbaşkanı Pierre Buyoya'yı, 1993 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde kendisini mağlup eden rakibi Melchior Ndadaye'nin öldürülmesine aracılık etmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu saldırı, ülkede yaklaşık 300.000 kişinin yaşamına mal olan 10 yıllık bir iç savaşı tetiklemişti.
Orta Afrika ülkesi Burundi'nin eski cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ve 18 suç ortağı, ülkenin özgürce seçilen ilk cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'yi öldürmek suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca mahkumların toplu olarak 103 milyar Burundi frankı (422.7 milyon TL.) para cezası ödemelerine karar verdi.
Buyoya'nın yanı sıra eski başkan yardımcıları Busokoza Bernard ve Alphonse Marie Kadege de aynı davadan mahkum edildi. Busokoza, 2015'te başarısız bir darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçmıştı.
Afrika Birliği’nin mevcut Mali ve Sahel Yüksek Temsilcisi olan Buyoya da dahil olmak üzere hüküm giymiş olanların çoğu, yurtdışında oldukları için mahkemeye çıkmadı.
Etnik Hutuların ağırlıklı olduğu FRODEBU hareketinin lideri olan Ndadaye, 1993 yılındaki seçimleri kazandıktan dört ay gibi kısa bir süre sonra birçok kabine bakanıyla birlikte, Tutsi kökenli askerler tarafından düzenlenen bir pusuda vurularak öldürülmüştü.
FRODEBU, 1996 askeri darbesinde iktidarı ele geçiren Tutsi kökenli Buyoya'dan önce Burundi’nin en güçlü siyasi partisiydi.
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